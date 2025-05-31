قاض أمريكي يمنع ترامب من إبطال وثائق قانونية لآلاف الفنزويليين

منع قاض اتحادي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إبطال تصاريح العمل وغيرها من الوثائق التي تمنح وضعا قانونيا لحوالي خمسة آلاف فنزويلي من أصل نحو 350 ألفا سمحت المحكمة العليا الأمريكية الأسبوع الماضي بإنهاء وضع الحماية القانونية المؤقتة الممنوح لهم.

وخلص قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية إدوارد تشين في سان فرانسيسكو في حكم صدر مساء أمس الجمعة إلى أن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم تجاوزت على الأرجح سلطتها عندما أبطلت في فبراير تلك الوثائق في وقت أنهت فيه على نطاق أوسع وضع الحماية المؤقتة الممنوحة للفنزويليين.

وألغت المحكمة العليا في 19 مايو أمرا سابقا أصدره تشين يمنع الإدارة من إنهاء الحماية ضد الترحيل الممنوحة للفنزويليين بموجب برنامج وضع الحماية المؤقتة، وذلك ضمن أجندة ترامب المتشددة بشأن الهجرة.

لكن المحكمة العليا ذكرت على وجه التحديد أنها لا تمنع أي فنزويلي من الطعن في قرار نويم ذي الصلة بإبطال الوثائق الصادرة لهم بموجب هذا البرنامج والتي سمحت لهم بالعمل والعيش في الولايات المتحدة.