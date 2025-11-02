استنفار أمني في بريطانيا بعد طعن جماعي داخل قطار متجه إلى لندن

أعلنت شرطة النقل البريطانية أن عشرة أشخاص أصيبوا بجروح، بينهم تسعة في حالة حرجة، جراء هجوم طعن جماعي وقع مساء السبت داخل قطار كان متجها إلى لندن شرق البلاد.

وأوضحت الشرطة، في بيان نشرته عبر منصة إكس، أن الحادث صُنّف على أنه "حادث كبير"، مشيرة إلى أن شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق لتحديد ملابسات ودوافع الهجوم.

ووفق البيان، فقد نُقل جميع المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما لم تُعلن الشرطة حتى الآن عن دافع المهاجمين أو تفاصيل إضافية عن طبيعة الإصابات.

وقع الهجوم بينما كان القطار يسير جنوبًا باتجاه بلدة هنتينجدون الواقعة شمال غرب مدينة كامبريدج، حيث استجابت قوات الشرطة المسلحة وخدمات الطوارئ، بما في ذلك الإسعاف الجوي، على وجه السرعة عند توقف القطار في المحطة. وتمكنت القوات من احتواء الموقف بسرعة بعد وصولها.

وأفادت شرطة كامبريدج شاير بأن عناصرها وصلوا إلى المحطة في الساعة 7:39 مساءً بالتوقيت المحلي، وتم اعتقال شخصين على خلفية الحادث، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

من جانبه، عبّر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن تعاطفه العميق مع الضحايا وأسرهم، واصفًا ما حدث بأنه "حادث مروع" هزّ المجتمع البريطاني.