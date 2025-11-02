الشرطة البريطانية توقف شخصين على خلفية حادث طعن في قطار

أعلنت الشرطة البريطانية أنها أوقفت شخصين عقب حادث طعن على متن قطار في كامبريدجشاير في شرق البلاد السبت، ما أدى إلى إصابة "عدد من الأشخاص" وحشد استجابة طارئة "واسعة النطاق".

وقالت شرطة النقل البريطانية على اكس "نحن نستجيب حاليا لحادث في قطار متجه إلى هانتينغدون تعرض فيه العديد من الأشخاص للطعن"، مضيفة أنه "تم توقيف شخصين".

وأفادت شرطة كامبريدجشاير بأنه "تم نقل عدد من الأشخاص إلى المستشفى".

وقال شاهد عيان لصحيفة التايمز إنه رأى رجلا يحمل سكينا كبيرا و"الدماء في كل مكان"، بينما هرع الناس للاختباء في الحمامات.

وأضاف أن ركابا تعرضوا للدوس من آخرين أثناء محاولتهم الهرب، وسمع بعضهم يصرخون "نحن نحبك".

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة اكس "إن الحادثة المروعة التي وقعت في قطار قرب هانتينغدون تثير قلقا كبيرا"، مضيفا "أفكاري مع كل المتضررين، وشكري لخدمات الطوارئ على استجابتهم".

وأوصى ستارمر أي شخص في المنطقة ب"اتباع نصيحة الشرطة"، في حين أفادت وزيرة داخليته شابانا محمود عن إلقاء القبض على شخصين.

ووصلت الشرطة إلى موقع الحادث بعد تلقيها بلاغا قرابة الساعة 7,40 مساء بالتوقيت المحلي (19,40 ت غ)، حيث تم ايقاف القطار في هانتينغدون، وهي بلدة تضم اسواقا تجارية في شرق بريطانيا، وفقا للشرطة.

وشاهد مصور وكالة فرانس برس عشرات سيارات الطوارئ في محطة القطارات وركابا يتم اجلاؤهم بعد تغطيتهم ببطانيات واقية.

وحشدت خدمات الإسعاف المحلية "استجابة واسعة النطاق" للمحطة شملت سيارات إسعاف ومروحيات ورجال انقاذ.

وقالت خدمة إسعاف شرق بريطانيا على منصة اكس "نؤكد أننا نقلنا العديد من المرضى إلى المستشفى".

من جهتها، أعلنت شركة "ساوث وسترن رايلويز" المشغلة للقطار إغلاق كل خطوط سكك الحديد التابعة لها، فيما كانت أجهزة الطوارئ تتعامل مع الحادث.

ودعت الشركة التي تدير خدمات سكك الحديد في شرق بريطانيا واسكتلندا، الركاب إلى عدم التنقل، متوقعة حدوث "اضطرابات كبيرة".

وتخدم الشركة محطات رئيسية في لندن وبيتربورو وكامبريدج ويورك وادنبره، وغالبا ما تكون القطارات مكتظة بالركاب.

وقال بول بريستو، رئيس بلدية كامبريدجشاير وبيتربورو، في منشور على اكس "تلقينا تقارير عن مشاهد مروعة على متن قطار في هانتينغدون، كامبريدجشاير"، مضيفا أن "أفكاره مع جميع المتضررين".

وشهدت جرائم الطعن في بريطانيا وويلز ارتفاعا مطردا منذ عام 2011، وفقا لبيانات حكومية رسمية.

وفي حين أن بريطانيا تطبق بعضا من أشد ضوابط الأسلحة في العالم، وصف ستارمر تفشي جرائم الطعن بأنه "أزمة وطنية"، وقد عملت حكومته العمالية على الحد منها.

وصرحت وزارة الداخلية الأربعاء بأنه تم "مصادرة أو تسلم" نحو 60 ألف آلة حادة في إنكلترا وويلز، كجزء من جهود الحكومة لخفض الجرائم التي ترتكب باستخدام السكاكين والشفار إلى النصف خلال عقد.

ويمكن أن يؤدي حمل سكين في مكان عام إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات، وأفادت الحكومة عن انخفاض جرائم القتل بواسطة الطعن بنسبة 18% في العام الماضي.

وقتل شخصان وجرح آخرون في عملية طعن في كنيس يهودي في مانشستر مطلع اكتوبر، في اعتداء هز الجالية اليهودية المحلية والبلاد.