أوباما يهاجم ترامب قبيل انتخابات في فرجينيا ونيوجيرسي

بعد عشرة أشهر من بدء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثانية، وقبل عام واحد من انتخابات التجديد النصفي التي قد تُغير مسار الأمور في الولايات المتحدة، يحثّ الرئيس السابق باراك أوباما الناخبين على انتخاب حكام ديمقراطيين في ولايتي فرجينيا ونيوجيرسي في انتخابات يوم الثلاثاء المقبل.

ويتباين ظهور أوباما يوم السبت لدعم أبيجيل سبانبرجر وميكي شيريل مع قضاء ترامب عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه مارالاجو في فلوريدا، تاركا الجمهوريين وينسوم إيرل-سيرز في فيرجينيا وجاك سياتاريلي في نيوجيرسي ليقوما بالحملة الانتخابية بمفردهما.

وفي الوقت نفسه، قام نشطاء كاليفورنيا بجهد أخير قبل استفتاء على مستوى الولاية حول ما إذا كان سيجري إعادة رسم خريطة الكونجرس بالولاية لصالح الديمقراطيين. يأتي هذا الجهد، المدعوم من الحاكم جافين نيوسوم، في إطار معركة إعادة تقسيم الدوائر على المستوى الوطني التي بدأت عندما حث ترامب الولايات التي يديرها الجمهوريون على مساعدته في الحفاظ على أغلبية في مجلس النواب في عام 2026.

وأشاد أوباما بـكل من سبانبرجر وشيريل، وهما ديمقراطيتان من تيار يسار الوسط، ساعدتا حزبهما على الفوز بأغلبية في مجلس النواب الأمريكي في منتصف رئاسة ترامب الأولى، ووصفهما بأنهما شخصيتان من ذوات الخبرة ستعملان على تحسين الظروف المالية للناخبين.

ومع ذلك، قضى أوباما، الذي لا يزال الشخصية الأكثر شعبية بين الديمقراطيين بعد ما يقرب من تسع سنوات من مغادرة البيت الأبيض، الكثير من وقته خلال مسيرات منفصلة في انتقاد ترامب بسبب "الخروج عن القانون والتهور" والسياسة الاقتصادية "الفوضوية". وحث أوباما الناخبين على "تقديم مثال مجيد للأمة" برفض المرشحين الموالين لرئيس لديه "دوافع استبدادية".

وحرص أوباما على عدم لوم الناخبين الذين دعموا ترامب في عام 2024 بسبب التضخم والاقتصاد المضطرب.