رغم تأكيد وسائل إعلام أمريكية .. الكرملين ينفي التواصل بين بوتين وترامب

نفى الكرملين الإثنين حصول اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب منذ فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية بهذا الشأن الأحد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن ما أوردته الصحيفة "لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق، هذا مجرد اختلاق... هذا ببساطة نبأ كاذب".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت أمس الأحد أن الرئيس الأمريكي المنتخب تحدث إلى بوتين وحضه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أن ترامب تحدث إلى بوتين من منتجعه في مارالاغو في فلوريدا الخميس، بعد أيام فقط على فوزه في الانتخابات الرئاسية على منافسته الديموقراطية كامالا هاريس.

ونقلت الصحيفة عن أشخاص عدة على اطلاع على المكالمة لم يكشفوا هوياتهم، أن ترامب ذكّر بوتين بالوجود العسكري الأمريكي الكبير في أوروبا.

وقالوا إن ترامب أعرب أيضا عن اهتمامه بإجراء مزيد من المحادثات للبحث في إيجاد "حل للحرب في أوكرانيا قريبا".

وفي وقت سابق، رحبت وسائل الإعلام الرسمية الروسية بفوز ترامب، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "الإشارات إيجابية (...) على الأقل إنه يتحدث عن السلام وليس عن المواجهة".

وهذا الأسبوع، أشاد بوتين نفسه بترامب لكونه "شجاعا" بعد محاولة اغتياله في يوليو، معربا عن "استعداده" للتواصل معه.