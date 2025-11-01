تنزانيا.. النتائج الأولية للانتخابات تظهر فوزاً ساحقاً للرئيسة الحالية

حققت الرئيسة التنزانية سامية صولحو حسن فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية، حيث أظهرت نتائج أولية أذاعها التلفزيون الرسمي حصولها على 95% من الأصوات، بعد ثلاثة أيام من الاحتجاجات العنيفة والدامية التي اجتاحت البلاد.

ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية في الساعات المقبلة، ويعقب ذلك إقامة حفل أداء اليمين بشكل سريع السبت، بحسب التلفزيون الرسمي ووفقا لمراسل وكالة فرانس برس الذي نقل المعلومات عبر الهاتف بسبب استمرار انقطاع خدمة الانترنت في تنزانيا. أضاف المراسل "لقد فازت بأكثر من 95% في كل دائرة انتخابية".