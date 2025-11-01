اسبانيا تفكك شبكة دولية لتهريب "غاز الضحك"

أعلنت الشرطة الإسبانية الجمعة تفكيك شبكة دولية تنشط في تهريب أكسيد النيتروس المعروف باسم "غاز الضحك" إضافة إلى السجائر المهرية.

وأفادت الشرطة في بيان لها أن الضباط صادروا 5,184 ليترا من أكسيد النيتروس من مستودع ومنزل المالك المشتبه به للشاحنات التي تستخدمها الشبكة لنقل المواد المهربة في مقاطعة ملقا الجنوبية.

وأضاف البيان أن الشرطة ضبطت أيضا أكثر من 2,5 مليون سيجارة مهربة من شاحنة في مقاطعة أليكانتي الشرقية أثناء تفريغ أفراد الشبكة للشحنة.

وأشارت السلطات الاسبانية إلى أن الشبكة المكونة من مواطنين إسبان ومن أوروبا الشرقية، استخدموا شحنات بضائع شرعية من أجل ادخال أكسيد النيتروس والسجائر المهربة إلى فرنسا ودول أوروبية أخرى.

وألقي القبض على سبعة أفراد من الشبكة.

وأكسيد النيتروس يستعمل طبيا كمخدر في طب الأسنان، لكن شاع استنشاقه مؤخرا وخاصة في أوساط الشبان كونه يولد شعورا بالانتشاء والاسترخاء والانفصال عن الواقع.

ويحذر الأطباء من أن إساءة استخدامه قد تسبب ضررا للجهاز العصبي والوفاة في حالة الإفراط باستنشاقه.

وفرضت عدة دول أوروبية حظرا أو ضوابط صارمة على استخدام اكسيد النيتروس كمخدر ترفيهي.