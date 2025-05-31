فرنسا تطلق تحقيقاً بشأن خطاب الكراهية في منصات التواصل الاجتماعي

أعلنت احكومة الفرنسية أمس، استدعاء عدد من منصات التواصل الاجتماعي الكبرى، بينها تيك توك، وليسبوك، يوتيوب، وسناب شات، وإكس (تويتر سابقًا)، للمثول أمام السلطات المختصة يوم الإثنين المقبل.

وذكر بيان صدر عن مكتب وزيرة المساواة بين النساء والرجال، أورور بيرجيه، أن الاجتماع سيُعقد بحضور هيئة تنظيم الإعلام والاتصال الرقمي (ARCOM)، والمديرية العامة للشرطة الوطنية، إضافة إلى كلارا شابّاز، الوزيرة المفوضة لشؤون الذكاء الاصطناعي والرقمية.

ويهدف الاجتماع إلى الوقوف على مدى التزام هذه المنصات بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في مراقبة المحتوى الذي تنشره وتُسوّقه، خصوصًا ما يتعلق بخطابات الكراهية والمحتوى الضار أو المؤثر على الفئات الهشة، مثل القُصّر.

وقال البيان إن المنصات ستُطالب بتقديم توضيحات بشأن عدد من المؤثرين بعينهم، إلى جانب تقديم مذكرة تفصيلية حول مدى التزامها بواجب المراقبة والاعتدال في ما يتعلق بالمحتويات التي تُبث عبرها وتدرّ عليها أرباحًا مالية.

كما ستتم خلال الاجتماع مناقشة التأثيرات المترتبة على تصاعد خطابات الكراهية، سواء في الفضاء الرقمي أو على أرض الواقع، في ظل اتهامات متكررة بأن هذه المنصات تسهم في تأجيج الانقسامات المجتمعية من خلال تساهلها مع المضامين العنيفة أو العنصرية.

وتأتي هذه الخطوة فيما تواجه منصة تيك توك تحديدًا ضغوطًا متصاعدة من السلطات الفرنسية، إذ يجري منذ مارس الماضي تحقيق برلماني بشأن التأثيرات النفسية للمنصة على القاصرين.

وتشمل التحقيقات دراسة خوارزميات تيك توك وآليات توجيه المحتوى، إلى جانب الاستماع إلى ثمانية مؤثرين يومي 3 و10 يونيو ضمن جلسات الاستماع العامة.

ومن المتوقع أن تُنشر خلاصات التقرير النهائي في شهر سبتمبر المقبل، وسط مخاوف متزايدة من أن تكون بعض المنصات قد تحولت إلى بيئة محفزة للإدمان، ومصدراً للمضامين المضللة أو المحرضة على الكراهية.