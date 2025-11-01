ترامب يعود إلى برنامج "60 دقيقة" للمرة الأولى بعد تسوية دعوى قضائية

يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى برنامج "60 دقيقة" في نهاية هذا الأسبوع، وهو أول ظهور له في البرنامج منذ أن قام بتسوية دعوى قضائية هذا الصيف مع شبكة "سي بي إس نيوز" بشأن مقابلة البرنامج الإخباري مع كامالا هاريس.

وأجرت نورا أودونيل، مذيعة شبكة "سي بي إس"، مقابلة مع ترامب يوم أمس الجمعة في مارا لاجو من المقرر أن يتم بثها يوم غد الأحد.

يذكر أن الرئيس ترامب لديه تاريخ مضطرب مع البرنامج الإخباري الأكثر شعبية في التلفزيون. لكنه أشار إلى علاقات أكثر ودية مع شبكة "سي بي إس نيوز" بعد استحواذ الرئيس التنفيذي الجديد لشركة باراماونت ديفيد إليسون، نجل المؤيد الثري لاري إليسون، على شركتها الأم هذا الصيف.