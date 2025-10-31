«قاعة رقص ترامب».. هل تعمق الهوة بين النخبة والشعب الأمريكي؟



شهدت الساحة السياسية الأمريكية انفجاراً جديداً في حدة التوتر، بطلته نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس، التي وجهت هجوماً «غاضباً ومليئاً بالشتائم» على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. جاء هذا الهجوم خلال استضافتها في برنامج «ذا ويكلي شو» مع جون ستيوارت يوم الخميس، حيث فقدت هاريس أعصابها بسبب مشروع تجديدات قاعة الرقص في البيت الأبيض التي يمولها ترامب.





بدأت شرارة الغضب عندما وجهت هاريس اتهاماً مباشراً لترامب بإعطاء الأولوية لمشروع التجديد الضخم، الذي تقدر تكلفته بـ 300 مليون دولار، بينما كانت البلاد تواجه شبح إغلاق حكومي يهدد مصير ملايين الأمريكيين المستفيدين من مساعدات الغذاء.

صرخت هاريس بشدة: «هل تمزح معي؟»، مضيفة: «هذا الرجل يريد إنشاء قاعة رقص لأصدقائه الأثرياء، متجاهلاً تماماً حقيقة أن الأطفال سيموتون جوعاً عند انتهاء برنامج مساعدة التغذية التكميلية (SNAP) بعد ساعات. هيا بنا».

هذا الربط الصارخ بين مشروع الترفيه الفاخر وأزمة الأمن الغذائي الوشيكة جعل قاعة الرقص تصبح رمزاً للاستهتار بأولويات الشعب في نظر الديمقراطيين.



دفاع البيت الأبيض

في المقابل، يشدد البيت الأبيض على أن عملية التوسعة والتجديد يتم تمويلها بالكامل من قبل مانحين من القطاع الخاص وليس من أموال دافعي الضرائب. لكن هذا التوضيح لم يخفف من حدة الانتقادات الديمقراطية، التي ترى في المشروع تبديداً للموارد والجهود في وقت حرج.

كما جاء هجوم هاريس في سياق سؤال أوسع حول ما إذا كان على الديمقراطيين تعلم شيء من «نهج ترامب الصارم» في الإدارة الحكومية. لترد هاريس بحسم: «من المهم ألا نخلط بين الاضطراب والتدمير».

ومع أن كامالا هاريس شنت هجومها على ترامب، إلا أن الحقيقة تشير إلى أن جزءاً من المسؤولية عن استمرار الأزمة يقع على عاتق مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون حالياً.

فقد أشار جون ثون، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ (من ولاية داكوتا الجنوبية)، إلى أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ هم من صوتوا للمرة الثالثة عشرة يوم الثلاثاء لإبقاء الحكومة الفيدرالية مغلقة.



حل عقلاني وبسيط

وفي تصريح لصحيفة واشنطن بوست، أشار ثون إلى أن حل أزمة برنامج SNAP بسيط ومتاح فوراً: «إن أبسط طريقة لإنهاء هذه الأزمة وأبسط طريقة للتأكد من حصول الناس على المساعدة الغذائية التي يحتاجون إليها هي رفع مشروع القانون ومنحنا خمسة أصوات».

وبفشل مجلس الشيوخ في إعادة فتح الحكومة بتصويت 54-45، يتصاعد التوتر بين الحزبين، ويظل مصير ملايين الأمريكيين المعرضين لفقدان مدفوعات SNAP معلقاً في الميزان، بينما تتجه الأنظار نحو جدل حول الإنفاق على الرفاهية في أعلى سلطة في البلاد.