سرقة أكثر من 1000 قطعة من متحف في كاليفورنيا

تحقق الشرطة في ولاية كاليفورنيا في سرقة أكثر من ألف قطعة من مجموعة بأحد المتاحف، بما في ذلك مجوهرات معدنية وأشياء يومية مثل جوائز رياضية التي تحكي قصة الولاية الذهبية.

ووقعت عملية السرقة في ساعة مبكرة من صباح 15 أكتوبر، في منشأة تخزين خارج موقع متحف أوكلاند في ولاية كاليفورنيا، طبقا لما ذكرته شرطة أوكلاند في بيان صحفي أمس الأول الأربعاء.

وقالت لوري فوجارتي، مديرة المتحف أمس الخميس إن التحقيق يجرى بشكل علني نظرا لأن القطع الأثرية ربما تظهر في أسواق السلع المستعملة أو متاجر التحف أو محلات الرهن.

وأضافت "إنها ليست خسارة للمتحف فحسب، بل خسارة للجمهور ولمجتمعنا ونأمل في أن يساعدنا مجتمعنا على إعادتها".

وتابعت أن الأمر يبدو وكأنها جريمة غير مدبرة سلفا، وجاءت وليدة اللحظة ولم تكن سرقة قطع فنية مستهدفة.

وأضافت "نعتقد أن اللصوص وجدوا طريقة لدخول المبنى واستولوا على ما استطاعوا العثور عليه بسهولة وسرقوه وخرجوا به من المبنى".