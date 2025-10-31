Al Bayan
العالم

أفغانستان وباكستان تتفقان على مواصلة المحادثات بعد اجتماعات إسطنبول

وكالات

قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد اليوم الخميس إن المحادثات بين مسؤولين أفغان وباكستانيين اختتمت في إسطنبول بعد عدة أيام من الوساطة التي قادتها تركيا وقطر، وإن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية التركية مساء الخميس أن أفغانستان وباكستان ستستأنفان مفاوضات السلام في اسطنبول في السادس من نوفمبر، وتوافقتا على استمرار وقف إطلاق النار حتى التاريخ المذكور.

وقالت الخارجية في بيان إن "جميع الأطراف توافقوا على استمرار وقف إطلاق النار. وسيتم درس تفاصيل تنفيذه خلال اجتماع عالي المستوى في اسطنبول في السادس من نوفمبر 2025".