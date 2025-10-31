أفغانستان وباكستان تتفقان على مواصلة المحادثات بعد اجتماعات إسطنبول

قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد اليوم الخميس إن المحادثات بين مسؤولين أفغان وباكستانيين اختتمت في إسطنبول بعد عدة أيام من الوساطة التي قادتها تركيا وقطر، وإن الجانبين اتفقا على مواصلة المناقشات.

من جهتها أعلنت وزارة الخارجية التركية مساء الخميس أن أفغانستان وباكستان ستستأنفان مفاوضات السلام في اسطنبول في السادس من نوفمبر، وتوافقتا على استمرار وقف إطلاق النار حتى التاريخ المذكور.

وقالت الخارجية في بيان إن "جميع الأطراف توافقوا على استمرار وقف إطلاق النار. وسيتم درس تفاصيل تنفيذه خلال اجتماع عالي المستوى في اسطنبول في السادس من نوفمبر 2025".