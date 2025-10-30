ترامب يعلن اتفاقاً مع الصين بشأن المعادن النادرة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، أنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن توريد المعادن النادرة الحيوية، خلال اجتماع جمعهما في كوريا الجنوبية.

وأوضح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية أن الاتفاق قابل للتجديد سنويا، قائلاً: "تم التوصل إلى اتفاق بشأن جميع العناصر الأرضية النادرة، وهذا يهم العالم أجمع".

كما أعلن ترامب أنه ناقش مع شي التعاون المحتمل بشأن الأزمة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن المحادثات تناولت الملف "مطولاً"، وأن البلدين سيعملان معا "لنرى ما إذا كان بإمكاننا تحقيق شيء ما".

وفيما يخص العلاقات مع كوريا الشمالية، قال ترامب إنه كان مشغولاً للغاية خلال زيارته لكوريا الجنوبية هذا الأسبوع، ما حال دون لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لكنه أشار إلى إمكانية عقد لقاء مستقبلي، معربا عن تقديره للعلاقة مع كيم: "كانت لدي علاقة رائعة معه".

في السياق نفسه، نفى ترامب أي مناقشة لمسألة شرائح الذكاء الاصطناعي المتطورة "بلاكويل" من إنتاج شركة إنفيديا خلال اجتماعه مع الرئيس الصيني، بعد أن كان قد ألمح في تصريحات سابقة إلى إمكانية بحث تصدير نسخة مصغرة من هذه الشرائح.

يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي إدارة ترامب لتعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع الصين، بينما تبقى القضايا الاستراتيجية مثل المعادن النادرة وأزمة أوكرانيا على رأس أولويات السياسة الخارجية الأمريكية.