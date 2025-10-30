ترامب يعلن انتصاره على "خدعة" تغير المناخ بعد تصريحات بيل غيتس

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء أنه انتصر على ما سماه "خدعة" تغير المناخ، بعد تصريحات الملياردير بيل غيتس بأن احترار المناخ لن يؤدي إلى هلاك البشرية.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل "لقد فزت (فزنا!) للتو في الحرب ضد خدعة تغير المناخ. وأخيرا، أقر بيل غيتس بأنه كان مخطئا تماما في هذه المسألة".

وأضاف "لقد تطلب الأمر شجاعة للقيام بذلك، ونحن ممتنون لذلك".

وقال غيتس، المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، في مذكرة طويلة هذا الأسبوع إن تغير المناخ "لن يؤدي إلى هلاك البشرية"، وهو تحول كبير في آراء الملياردير البالغ 70 عاما حول هذه القضية.

وأضاف غيتس أنه رغم أن لتغير المناخ تبعات "خطيرة، سيتمكن الناس من العيش والازدهار في معظم الأماكن على وجه الأرض في المستقبل المنظور".

واعترف غيتس بأن المنتقدين قد يتهمونه بالنفاق بسبب البصمة الكربونية الكبيرة التي تتركها مجموعته، أو يقولون إن المذكرة كانت "طريقة مستترة للقول إنه يجب ألا نأخذ تغير المناخ على محمل الجد".

لكنه أشار إلى تقدم كبير تم إحرازه في خفض الانبعاثات حتى الآن، وقال إنه متفائل بأن التكنولوجيا المستقبلية ستساهم في ذلك بشكل أكبر.

وترامب متشكك منذ فترة طويلة بشأن القضايا البيئية، وقد وصف تغير المناخ بأنه "أكبر عملية احتيال على الإطلاق" في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر.

وتراجع الجمهوريون عن السياسات الخضراء منذ عودتهم إلى السلطة في يناير، بعد حملة انتخابية عام 2024 حصلت على مئات الملايين من الدولارات على شكل تبرعات من شركات النفط الكبرى.