ترامب: توقيع الاتفاق التجاري مع الصين قد يتم اليوم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن توقيع اتفاق تجاري مع الصين اليوم الخميس، وذلك خلال اجتماعه مع نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية.

وقال ترامب إنه يتوقع أن يعقد الزعيمان اجتماعا ناجحا ووصف الرئيس الصيني بأنه مفاوض قوي.

وبدأ الرئيس الصيني شي جين بينغ وترامب اجتماعهما في مدينة بوسان الكورية الجنوبية وسط نزاع مستمر بشأن التجارة والرسوم الجمركية، وفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية (شينخوا).

ويعقد الرئيسان، اللذان يقودان أكبر اقتصادين في العالم، المحادثات على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المنعقدة في مدينة جيونغ جو.

ومن المتوقع أن يبحث ترامب وشي الرسوم الأمريكية المفروضة على الواردات الصينية، والقيود التي تفرضها بكين على صادرات المعادن النادرة، إضافة إلى مجموعة من القضايا الجيوسياسية، من بينها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وكانت الجولة الخامسة من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، التي عُقدت في نهاية الأسبوع الماضي، مهدت الطريق أمام احتمال التوصل إلى اتفاق ينهي التوترات التجارية القائمة.