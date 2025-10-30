الرئيس الصيني يدعو إلى شراكة وصداقة مع الولايات المتحدة رغم الخلافات

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضين من الجانبين توصّلوا إلى "توافق أساسي" بشأن اتفاق تجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، وذلك خلال لقائهما في مدينة بوسان الكورية الجنوبية، بحسب ما نقلته وكالة شينخوا الرسمية.

وأشار شي، عبر مترجم، إلى أن مسار التنمية الذي تنتهجه الصين لا يتعارض مع رؤية ترامب لجعل أمريكا عظيمة مجدداً، مشدداً على إمكانية تحقيق مصالح مشتركة من خلال التعاون بدلاً من المواجهة.

وفي مستهل المحادثات، قال الرئيس الصيني إن بلاده والولايات المتحدة، رغم اختلاف وجهات النظر في بعض القضايا، ينبغي أن تسعيا لتكونا "شريكين وصديقين".

وأضاف: "يمكن للصين والولايات المتحدة أن تتحملا المسؤولية المشتركة كقوتين عظميين، وأن تعملا معاً لتحقيق إنجازات كبيرة وملموسة تعود بالنفع على شعبَي البلدين والعالم بأسره".

ويأتي هذا اللقاء في وقت يسعى فيه الجانبان إلى تهدئة التوترات التجارية والسياسية بينهما، وسط توقعات بإمكانية إحياء المفاوضات التي توقفت منذ أشهر.