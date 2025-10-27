البحرية الأمريكية تفقد طائرتين خلال 30 دقيقة

أعلن أسطول المحيط الهادئ التابع للبحرية الأمريكية أن طائرة مقاتلة ومروحية تابعة لحاملة الطائرات يو.إس.إس نيميتز سقطتا في بحر الصين الجنوبي بفارق 30 دقيقة عن بعضهما البعض بعد ظهر يوم أمس الأحد.

وذكر الأسطول في بيان أن أفراد الطاقم الثلاثة للمروحية من طراز /إم إتش-60 أر سي هاوك/ تم إنقاذهم، وقام الطياران الاثنان في الطائرة المقاتلة /إف إيه -18 إف سوبر هورنيت/ بالقفز وتم انتشالهما بسلام، وجميع الخمسة "بخير وحالتهم مستقرة".

وأضاف البيان أنه يجري التحقيق للوقوف على أسباب الحادثين.

وتعود حاملة الطائرات يو.إس.إس نيميتز إلى قاعدتها الأصلية في قاعدة كيتساب البحرية بولاية واشنطن بعد أن تم نشرها في الشرق الأوسط معظم فصل الصيف في إطار الرد الأمريكي على هجمات الحوثيين على الشحن التجاري. وتقوم الحاملة بمهمتها الأخيرة قبل إخراجها من الخدمة.

وتعرضت حاملة طائرات أخرى، وهي يو.إس.إس هاري إس. ترومان، لسلسلة من الحوادث في الأشهر الأخيرة أثناء نشرها في الشرق الأوسط.