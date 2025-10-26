استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين الهند والصين مع تحسّن العلاقات

استأنفت الهند والصين الرحلات الجوية المباشرة بينهما اليوم الأحد بعد تعليقها خمس سنوات، في خطوة تعد مهمة بالنسبة للتجارة من جهة وتحمل رمزية كبيرة في وقت يعيد البلدان الآسيويان الأكثر سكانا بناء علاقاتهما بحذر.

وما زال البلدان الجاران يتنافسان من أجل الهيمنة الإقليمية، لكن العلاقات بينهما تحسّنت تدريجيا منذ مواجهة حدودية دامية في منطقة الهملايا عام 2020.

وذكرت الحكومة الهندية أن استئناف الرحلات سيعزز "التواصل بين الناس" وسيساعد في "التطبيع التدريجي للتواصل الثنائي".

ويأتي تحسّن العلاقات مع بكين في ظل الصعوبات التي تواجهها العلاقات بين الهند والولايات المتحدة، شريكتها التجارية الرئيسية، بعد الرسوم الجمركية البالغة نسبتها 50 في المئة التي أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

واتّهم معاونو ترامب الهند بتغذية الحرب الروسية على أوكرانيا عبر شراء النفط من موسكو.

ومن المقرر أن تشغّل "إنديغو"، أكبر شركة هندية للنقل الجوي، أول رحلة يومية إلى البر الرئيسي الصيني تغادر كالكوتا عند الساعة العاشرة مساء الأحد (16,30 ت غ) متوجّهة إلى غوانجو.

وهناك حاليا رحلات دورية بين الهند وهونغ كونغ بينما تبدأ رحلات إضافية من العاصمة نيودلهي إلى شنغهاي وغوانجو في نوفمبر.

وقال رئيس غرفة التجارة الهندية في كالكوتا راجيف سينغ لفرانس برس إن "الخط الجوي المباشر سيخفف من اللوجستيات ووقت الترانزيت"، وهو أمر سيصب بدوره في مصلحة الأعمال التجارية.

وترتبط مدينة كالكوتا في شرق الهند بعلاقات عمرها قرون مع الصين، تعود إلى فترة الحكم البريطاني عندما وصل مهاجرون صينيون كتجار.

وتسجل نيودلهي عجزا تجاريا كبيرا تجاه وبكين، وهي تعتمد بشكل كبير على المواد الخام الصينية من أجل النمو الصناعي والتصدير.

ويأتي التحسن في العلاقات بين نيودلهي وبكين بعدما اجتمع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيس الصيني شي جين بينغ في روسيا العام الماضي في اغسطس.

ووصلت الواردات الهندية من الصين إلى أكثر من 11 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة نسبتها أكثر من 16 في المئة مقارنة مع سبتمبر 2024، بحسب وزارة التجارة في نيودلهي.

أما الصادرات من الهند إلى الصين، فبلغت 1,47 مليار دولار، في زيادة نسبتها حوالي 34 في المئة من عام لآخر.

وتم تعليق الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين أثناء فترة تفشي وباء كوفيد-19.

ومن ثم، تدهورت العلاقات بعد الاشتباكات الحدودية التي وقعت في 2020 عندما قتل 20 جنديا هنديا وأربعة جنود صينيين.

وردّت حينها نيودلهي بتشديد القيود على الاستثمارات الصينية وحظر مئات التطبيقات بما في ذلك "تيك توك".

وعمّقت الهند لاحقا علاقتها مع تحالف "كواد" الرباعي بقيادة واشنطن والذي يضم أيضا اليابان وأستراليا ويهدف للتصدي للنفوذ الصيني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وينشر البلدان قوات على طول الحدود بينهما البالغ طولها 3500 كيلومتر.

لكن هذا الشهر، تبادل الجنود على جانبي الحدود الهدايا والحلويات بمناسبة مهرجان "ديوالي" الهندوسي "في بادرة حسن نية"، بحسب ما أفاد الناطق باسم السفارة الصينية في الهند يو جينغ.