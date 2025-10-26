كامالا هاريس تلمح إلى إمكان خوضها الانتخابات الرئاسية الأمريكية مجدداً

ألمحت نائبة الرئيس الأمريكي السابقة كامالا هاريس في مقابلة تلفزيونية مع قناة بريطانية إلى أنها قد تترشح مجددا للانتخابات الرئاسية.

وقالت هاريس التي حلت مكان جو بايدن كمرشحة رئاسية عن الحزب الديموقراطي في عام 2024 لكنها أخفقت أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب، إنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستترشح مرة أخرى للبيت الأبيض.

لكن المرأة البالغة 61 عاما شددت على أنها "لم تنته بعد" من السياسة الأمريكية وأن حفيدتي شقيقتها مايا ستريان رئيسة في المكتب البيضوي "في حياتهن بالتأكيد".

وأضافت هاريس في مقابلة مع قناة "بي بي سي" من المقرر بثها كاملة اليوم الأحد "عشت حياتي المهنية بأكملها حياة خدمة عامة"، مردفة "لم أقرر بعد ما الذي سأفعله في المستقبل، بخلاف ما اقوم بفعله الآن".

وتعد هذه التعليقات أقوى تلميح حتى الآن إلى أن هاريس قد تحاول أن تكون مرشحة الحزب الديموقراطي لانتخابات عام 2028.

وتأتي المقابلة بعد نشر هاريس لمذكراتها الشهر الماضي والتي اعترفت فيها بأنه كان من "التهور" السماح لبايدن بالترشح لولاية ثانية.

كما اتهمت فريقه في البيت الأبيض بعدم دعمها عندما كانت نائبة له، وفي بعض الأحيان إعاقتها عن ممارسة مسؤولياتها.