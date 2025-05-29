الاتحاد الأوروبي و6 دول يصادقون على معاهدة أعالي البحار

صادق الاتحاد الأوروبي وست من الدول الأعضاء فيه على معاهدة الأمم المتحدة بشأن أعالي البحار، أمس في نيويورك، ما تعد خطوة مهمة في الكفاح من أجل حماية المحيطات.

وتحمي هذه الاتفاقية الدولية مساحات واسعة من المحيط خارج الحدود الوطنية في شكل محميات بحرية، فيما سيدخل حيز النفاذ بمجرد أن تصدق عليه 60 دولة، وهناك حاليا 28 تصديقا.

وتتمثل البلدان التي أودعت تصديقها على معاهدة المحيطات في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، في الاتحاد الأوروبي، والبرتغال، وسلوفينيا، وقبرص، ولاتفيا، والمجر.

وقالت روث ماري هينكس ، ناشطة المحيطات في منظمة السلام الأخضر في بلجيكا، إن هذه التصديقات الجديدة هي خطوة أخرى نحو إنشاء شبكة عالمية من المحميات البحرية، ستسمح للمحيط بالتجدد بعد سنوات عديدة من الصيد الجائر والتلوث والدمار، موضحة أن هذه المحميات البحرية أساسية ليس فقط للحياة تحت الماء، ولكن أيضا للبشرية، مشيرة إلى أن المحيط ينتج للأكسجين ، وينظم المناخ ويوفر العمل والغذاء لـ 3 مليارات إنسان.

وتتزامن هذه التصديقات الأوروبية، مع عقد قمة جديدة للأمم المتحدة بشأن المحيطات في نيس جنوب فرنسا في الفترة من 9 إلى 13 يونيو المقبل، تضم عشرات القادة السياسيين من جميع أنحاء العالم.