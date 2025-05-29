إجلاء 17 ألف شخص في وسط كندا جراء حرائق غابات

أعلنت السلطات الكندية، أمس، أنّ أكثر من 17 ألف شخص تمّ إجلاؤهم من مقاطعة مانيتوبا بوسط البلاد، جراء حرائق غابات هي من الأسوأ في تاريخ المنطقة.

وقال واب كينو، رئيس وزراء المقاطعة، خلال مؤتمر صحفي، إنّ هذه أكبر عملية إجلاء في مانيتوبا، معلنا حالة الطوارئ في سائر أنحاء المنطقة.

وتضرّر ما يقرب من 200 ألف هكتار من الغابات خلال الشهر الماضي، أي ثلاثة أضعاف المتوسط السنوي في هذه المنطقة.

وتشهد كندا حاليا 134 حريقا نشطا مشتعلا في عدد من المقاطعات، بما في ذلك أونتاريو، وكولومبيا البريطانية، وألبرتا، وساسكاتشوان.