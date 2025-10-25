هل اعترف ترامب بكوريا الشمالية "قوة نووية"؟

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت في طريقه إلى آسيا في الطائرة الرئاسية الأمريكية، أن كوريا الشمالية "قوة نووية نوعا ما".

وردا على سؤال حول ما إذا كان منفتحا على طلب كوريا الشمالية الاعتراف بها كقوة نووية كشرط مسبق للحوار مع واشنطن، قال ترامب "أظن أنها قوة نووية نوعا ما (..) يمكنني القول إنهم يملكون الكثير من الأسلحة النووية".

وكان ترامب قد أعرب أمس الجمعة قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع كيم "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مضيفا أنه "يتفق" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.

وتتضمن جولة ترامب التي تشمل زيارة اليابان وماليزيا، إجراء محادثات مهمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.