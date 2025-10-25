ترامب "يود" لقاء زعيم كوريا الشمالية خلال جولته الآسيوية

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة قبيل مغادرته واشنطن إلى كوريا الجنوبية في مستهل رحلة آسيوية هي الأولى له منذ عودته إلى السلطة، عن رغبته في لقاء الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول إمكانية عقد لقاء مع كيم "أود ذلك، فهو يعلم أننا متوجهون إلى هناك"، مضيفا أنه "يتفق" مع الزعيم الكوري الشمالي الذي التقاه آخر مرة عام 2019.

وتتضمن جولة ترامب التي تشمل زيارة اليابان وماليزيا، إجراء محادثات مهمة مع الزعيم الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية بهدف التوصل إلى اتفاق تجاري مع بكين.