الرئيس الفنزويلي يتهم الولايات المتحدة باختلاق حرب جديدة

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس الجمعة الولايات المتحدة بـ"اختلاق" حرب جديدة، بالتزامن مع تعزيز واشنطن انتشارها العسكري في منطقة البحر الكاريبي بإرسالها حاملة طائرات إلى هناك.

وقال مادورو لوسائل إعلام رسمية "إنهم يختلقون حربا أبدية جديدة، لقد تعهدوا بأنهم لن يتورطوا مجددا في حرب، وها هم يختلقون حربا سنقوم بمنعها".

وأعلن البنتاغون الجمعة نشر مجموعة حاملة الطائرات "يو اس اس جيرالد آر فورد" لمواجهة منظمات تهريب المخدرات في أمريكا اللاتينية، معززا بذلك الحشد العسكري الامريكي الذي يثير مخاوف من اندلاع حرب.

وأطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة عسكرية في سبتمبر الماضي في منطقة الكاريبي قال إنها تستهدف "إرهابيي المخدرات"، وشملت نشر 10 طائرات حربية من طراز أف-35 وثماني سفن تابعة للبحرية الأمريكية.

وأدت غارات أمريكية استهدفت 10 قوارب على الأقل إلى مقتل أكثر من 40 شخصا حتى الآن، تقول حكوماتهم وأسرهم إن معظمهم من المدنيين والصيادين.

كما أعلنت واشنطن الخميس عن مناورات عسكرية مشتركة مع ترينيداد وتوباغو قبالة سواحل فنزويلا.

ووفقا لبيان أصدرته حكومة ترينيداد وتوباغو، من المقرر أن تصل إلى سواحلها السفينة الحربية الأمريكية "يو إس إس غرايفلي" من السادس والعشرين إلى الثلاثين من أكتوبر، فيما تُجري الوحدة 22 الاستكشافية من قوات مشاة البحرية الأمريكية تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع التابعة لترينيداد وتوباغو في المدّة نفسها.