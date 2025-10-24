ستارمر يدعو "تحالف الراغبين" لتعزيز دفاعات أوكرانيا

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الجمعة، إنه يتعين على قادة الدول الأوروبية، المشاركة فيما يعرف باسم "تحالف الراغبين"، الموافقة على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتعزيز دفاعات أوكرانيا.

وأبلغ ستارمر القادة خلال اجتماع عقد في لندن: "يتعين علينا الاتفاق على إنجاز المهمة المتعلقة بالأصول السيادية الروسية، وإطلاق العنان لمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل دفاع أوكرانيا".

ومضى يقول: "بريطانيا مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذه القضية، في أسرع وقت ممكن".

وحثّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء كييف، ضمن ما يسمى "تحالف الراغبين"، على تعزيز قدرات أوكرانيا من الأسلحة بعيدة المدى، للضغط على روسيا للتفاوض بشأن الحرب.

وتستخدم أوكرانيا أسلحتها الخاصة لضرب منشآت الطاقة والمنشآت العسكرية في العمق الروسي، وتسعى للحصول على صواريخ توماهوك بعيدة المدى من الولايات المتحدة، لزيادة الضغط على موسكو، لكنها لم تحصل عليها بعد.

وأضاف زيلينسكي في لندن: "بمجرد أن شعر الرئيس الروسي بالضغط وإمكانية ظهور صواريخ توماهوك في أوكرانيا، أعلن على الفور استعداده لاستئناف المحادثات".