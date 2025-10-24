الصقيع يقترب.. تجمد واسع النطاق يهدد 50 مليون أمريكي

من المتوقع أن يشهد أكثر من 50 مليون أمريكي موجة برد قارسة اليوم الجمعة، مع صدور تحذيرات بالصقيع والتجمد تشمل مناطق واسعة من الولايات الوسطى والشرقية للبلاد، وفقاً لما أفادت به السلطات وخبراء الأرصاد.

وأوضح ديلاين ديبروين، خبير الأرصاد الجوية في شبكة فوكس ويذر، أن التحذيرات تمتد من جنوب مينيسوتا إلى وسط نيوجيرسي، وقد تنخفض درجات الحرارة في بعض المناطق إلى العشرينيات تحت الصفر.

وأضاف ديبروين: "موجة باردة قوية تسمح بدخول هواء كندي بارد، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة بمقدار 5 إلى 10 درجات تحت المعدل الطبيعي، وقد تصل إلى ما دون درجة التجمد اليوم الجمعة".

وأشار الخبير إلى أن "الانخفاض تحت درجة التجمد، إلى جانب الرياح الهادئة والسماء الصافية، سيؤدي إلى تكوّن الصقيع"، محذرا من أن هذه الظروف قد تؤدي إلى تلف المحاصيل والنباتات، بما يشير عادة إلى نهاية موسم النمو.

وفي نيوجيرسي، ستمتد تحذيرات الصقيع على تسع مقاطعات تشمل مونماوث الغربية، ميرسر، سالم، غلوستر، برلينغتون، أوشن، كمبرلاند، وأتلانتيك، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى منتصف وأعلى من الثلاثينات تحت الصفر.

أما مدينة نيويورك، فستكون خارج نطاق التحذيرات، لكن سكانها سيشهدون طقسا باردا مع درجات حرارة صغرى تصل إلى منتصف الأربعينات تحت الصفر صباحي الجمعة والسبت، مع توقع أن يظهر الصقيع الأول عادةً في منتصف نوفمبر، وفق خبراء الطقس.