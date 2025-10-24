أظهرت صور أقمار صناعية أمس الخميس الانتهاء من هدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض بالكامل تمهيدا لإنشاء قاعة حفلات ضخمة مكانه بكلفة تصل إلى 300 مليون دولار.

ووفقا لصور شركة "بلانبت لابز" المؤرخة، يمكن الآن رؤية كومة أنقاض في البقعة حيث كان المبنى الشهير.

ويتناقض الهدم الكامل لجزء من أحد أشهر المعالم العمرانية في العالم مع ما كان قد ذكره ترامب سابقا عن هدم جزئي.

فقد أعلن ترامب عندما كشف عن مخططه في يوليو، أن قاعة الحفلات التي تبلغ مساحتها 90 ألف قدم مربع "لن تتداخل مع المبنى الحالي"، مضيفا أنها ستكون "قريبة منه لكنها لن تلامسه".

لكن مع بدء أعمال الهدم هذا الأسبوع، أعلن ترامب الأربعاء أنه قرر بعد استشارة مهندسين معماريين أن إزالة المبنى بالكامل أفضل من هدمه جزئيا.

وأضاف أن تكلفة بناء قاعة الحفلات الجديدة ستبلغ 300 مليون دولار، بزيادة عن التكلفة التي حددها البيت الأبيض قبل أيام والبالغة 250 مليون دولار وعن الـ200 مليون دولار التي كان قد ذكرها في يوليو الماضي.

وأفادت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، لمراسل وكالة فرانس برس في بيان أن 300 مليون دولار هو الرقم النهائي الآن لتكلفة البناء، مشيرة إلى أنه "لن يكلف دافعي الضرائب شيئا".

وأكد ترامب أن بناء القاعة التي ستستخدم لاستضافة حفلات عشاء رسمية ومناسبات كبيرة أخرى، سيتم تمويله بالكامل من متبرعين من القطاع الخاص ومنه شخصيا.

وتضمنت قائمة المتبرعين التي وزعها البيت الأبيض الخميس شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة مثل أمازون وآبل وغوغل وميتا، بالإضافة إلى شركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية.

ومن بين المتبرعين الأفراد عائلة هوارد لوتنيك، وزير التجارة في إدارة ترامب.