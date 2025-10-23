كولومبيا تتهم واشنطن بتنفيذ "إعدامات" في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي

اتهم الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو الخميس الولايات المتحدة بتنفيذ "إعدامات" على خلفية الضربات التي تشنّها على قوارب في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي وتقول إنها تستهدف مهربي مخدرات.

وقال بيترو إن واشنطن تقوم من خلال هذه الضربات، بتنفيذ "إعدامات خارج نطاق القضاء... تنتهك القانون الدولي".

ودعت الحكومة الكولومبية الولايات المتحدة إلى وقف الضربات التي أدت إلى مقتل 37 شخصا على الأقل وتدمير تسعة قوارب، وفق أرقام أميركية.

وأغضب ذلك الموقف ترامب الذي ندد ببيترو ونعته بأنه مهرب مخدرات.

كما أعلن ترامب عن قطع مساعدات عسكرية حيوية عن بوغوتا.

وفي حال قُطعت المساعدات فعلًا، ستنتهي عقود من التعاون الأمني للحد من تدفق الكوكايين من كولومبيا، أكبر منتج في العالم لهذا المخدر، إلى الولايات المتحدة أكبر مستهلك له.

ووصف وزير الخارجية ماركو روبيو بيترو بأنه "مجنون".

واستدعت كولومبيا سفيرها من واشنطن ودعت إلى الحوار.