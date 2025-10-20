زيلينسكي يبدي استعداده للانضمام إلى قمة ترامب وبوتين حال دعوته

أبدى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين استعداده للمشاركة في القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، في حال دعي إليها.

وقال زيلينسكي في تصريحات للصحافيين نشرت الاثنين "اذا دعيت الى بودابست، اذا كانت دعوة وفق صيغة أن نجتمع ثلاثتنا، أو... أن يلتقي الرئيس ترامب ببوتين وأن يلتقي الرئيس ترامب بي، عندها وفق صيغة أو أخرى، سنتفق".

على صعيد آخر، أكد زيلينسكي أن كييف في حاجة الى 25 نظام باتريوت للدفاع الجوي الأميركي الصنع لمواجهة الضربات الروسية، مؤكدا وجوب استخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل شرائها.