الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بانتهاك المجال البحري لبلاده وقتل صياد

أكّد الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو السبت أن الولايات المتحدة انتهكت السيادة البحرية لبلاده وقتلت صيادا في منطقة البحر الكاريبي في سياق حملة عسكرية تشنها واشنطن وتقول إنها تستهدف تجار المخدرات.

وقال الرئيس اليساري على منصة إكس "ارتكب موظفون في الحكومة الأمريكية عملية اغتيال وانتهكوا سيادة مياهنا الإقليمية".

وأضاف "الصياد أليخاندرو كارانزا لم يكن لديه أي صلة بتجارة المخدرات وكان نشاطه اليومي هو الصيد"، متحدّثا عن إلى رجل كولومبي أفادت تقارير بأنه قتل في سبتمبر خلال هجوم شنته القوات الأمريكية على قاربه.