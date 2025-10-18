ويتكوف: شعرت بالخيانة بسبب الهجوم الإسرائيلي على قطر

أعرب الموفد الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف عن شعوره بـ"الخيانة" عندما نفذت إسرائيل ضربة على مفاوضي حركة "حماس" في قطر الشهر الماضي.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس" إلى جانب جاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب الذي عمل مع ويتكوف على التوسط في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، قال المبعوث الأميركي إنّه علم بشأن الهجوم الذي وقع في الدوحة في التاسع من سبتمبر، في الصباح التالي لحدوثه.

ووفق مقتطفات بُثّت الجمعة من المقابلة التي أُجريت مع برنامج "60 دقيقة"، قال ويتكوف "أعتقد أنّنا أنا وجاريد شعرنا بقليل من الخيانة". ومن المقرّر أن تُبث المقابلة كاملة الأحد.

وأضاف ويتكوف "كان لذلك تأثير كبير لأنّ القطريين كانوا طرفا أساسيا في المفاوضات، كما كان حال المصريين والأتراك".

وتابع "خسرنا ثقة القطريين. وهكذا اختفت حماس وأصبح من الصعب جدا الوصول إليها".