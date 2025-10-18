فنزويلا تعلن اكتمال خطة الدفاع ضد التهديدات الأمريكية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، السبت، أنّ خطة الدفاع ضد ما سماه "التهديدات الأمريكية" باتت مكتملة، وذلك مع نشر سفن حربية أمريكية قبالة سواحل فنزويلا.

ويتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس الفنزويلي بالضلوع المباشر في عمليات التهريب، وبتزعم كارتيل مخدرات، وهو ما ينفيه مادورو.

وفي كراكاس، تتزايد المخاوف من سعي ترامب إلى تغيير النظام.وأعلن ترامب، الأربعاء، أنّه أعطى الضوء الأخضر لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) للقيام بعمليات سرية ضد كراكاس، وقال إنه يدرس توجيه ضربات تستهدف كارتيلات المخدرات على أراضي فنزويلا.

وأثارت تصريحاته غضب مادورو، الذي أمر بإجراء تدريبات عسكرية في جميع أنحاء البلاد.

وقال في تسجيل صوتي نُشر عبر تطبيق تلغرام، السبت،: "اليوم، استكملنا جميع مناطق الدفاع المتكاملة في البلاد".

وأعلن إجراء تدريبات عسكرية جديدة أطلق عليها اسم "الاستقلال 200".

ويتم تنفيذ غالبية هذه التدريبات ليلاً ولا تنتهي بتمركز قوات عسكرية بشكل دائم.

وبثّ التلفزيون الرسمي لقطات لجنود يغادرون ثكناتهم.

كذلك، شاركت الشرطة وموظفو الحماية المدنية وأفراد في مجموعات مدنية في التدريبات التي تجريها فنزويلا، وسط التوترات مع الولايات المتحدة.

وحتى الآن، أعلنت واشنطن أنّ قواتها نفذت ست ضربات في منطقة البحر الكاريبي، في إطار ما تقول إنّها حملة لمكافحة تهريب المخدرات. وأدت هذه الضربات إلى مقتل 27 شخصا على الأقل.

كذلك، نشرت الولايات المتحدة سبع سفن حربية في منطقة الكاريبي وواحدة في خليج المكسيك.