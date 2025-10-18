الوكالة الذرية تعلن بدء العمل لإعادة الكهرباء إلى محطة زابوريجيا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية السبت بدء تنفيذ خطة "معقدة" لإعادة التغذية الكهربائية إلى محطة زابوريجيا النووية في أوكرانيا في ظل وقف محلي لإطلاق النار، وذلك بعد انقطاع غير مسبوق استمر نحو أربعة أسابيع.

وقال المدير العام للوكالة رافايل غروسي على منصة "اكس" "بدأ العمل على إصلاح خطوط الكهرباء" المحيطة بالموقع.

والأربعاء، أعلنت الوكالة ومقرها في العاصمة النمسوية فيينا قرب بدء أعمال الإصلاح، في مسعى لمعالجة وضع "لا يمكن أن يستمر".

وفي 23 سبتمبر، انقطع اتصال المحطة بالشبكة الكهربائية للمرة العاشرة، متسببا بأطول انقطاع إجمالي للتيار الكهربائي الخارجي منذ بدء الحرب.

ومنذ ذلك الحين، تعمل المحطة بسبعة مولدات ديزل للطوارئ، ويتعين إصلاح خطوط الكهرباء على جانبي خط الجبهة على بُعد عدة كيلومترات من الموقع، بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ولم تُحدد الوكالة التابعة للأمم المتحدة المدة التي يستغرقها العمل أو موعد عودة التيار الكهربائي بالكامل.

وذكرت أن شروط السلامة لا تزال "قائمة"، بحيث يستمر تبريد الوقود في المفاعلات الستة المُغلقة بفعالية، وتبقى مستويات النشاط الإشعاعي طبيعية.

تقع المحطة النووية قرب بلدة إينيرغودار، على ضفاف نهر دنيبر، وهي قريبة من خط المواجهة.

وكانت مفاعلاتها الستة تُنتج حوالي خُمس كهرباء أوكرانيا قبل الحرب.

وتبادلت موسكو وكييف الاتهامات مرارا بالمخاطرة بكارثة نووية من خلال مهاجمة الموقع، وتقاذفتا مسؤولية انقطاع الكهرباء.