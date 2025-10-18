ترامب يحض زيلينسكي على إبرام اتفاق لإنهاء الحرب

حض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أظهر تقاربا متجددا مع فلاديمير بوتين، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمس الجمعة على وقف الأعمال العدائية، متجاهلا طلباته بزيادة الدعم العسكري.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل إن اجتماعه مع زيلينسكي كان "مثيرا للاهتمام ووديا للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!"، معتبرا أن على الطرفين المتحاربين "التوقف".

وأضاف "فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلا".

وأقر الرئيس الأوكراني برفض واشنطن طلبه حاليا الحصول على صواريخ توماهوك الأمريكية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماعه الذي استمر أكثر من ساعتين مع نظيره الأمريكي في البيت الأبيض "أعتقد أن روسيا تخشى صواريخ توماهوك، تخشاها حقا، لأنها سلاح قوي".

وردّ على سؤال حول ما إذا كان يأمل في الحصول على هذا السلاح قائلا "أنا واقعي".

وكان ترامب أعرب عن تحفظه بشأن احتمال تسليم أوكرانيا هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 1600 كيلومتر، وتعارضها موسكو بشدة.

وقال الرئيس الأمريكي لصحافيين "نأمل بألا يحتاجوا إليها. نأمل بأن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب بدون مجرد التفكير بصواريخ التوماهوك".

وتسمح هذه الصواريخ لأوكرانيا بضرب العمق الروسي، واقترح زيلينسكي تبادلها بـ "آلاف" المسيّرات الأوكرانية.

ولم يقتنع الرئيس الأمريكي بهذا الطرح، كما لم تقنعه "خرائط" لأهداف روسية محتملة عرضها عليه زيلينسكي، بحسب مصدر أوكراني.

إلى ذلك اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الروسي "ليس جاهزا" للسلام، بينما أكد ترامب عكس ذلك.

وقال الرئيس الأمريكي الذي أجرى محادثة مطولة مع نظيره الروسي الخميس "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب" في أوكرانيا.