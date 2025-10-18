إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بنشر الحرس الوطني في شيكاغو

طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا الأمريكية الجمعة أن تجيز نشر الحرس الوطني في شيكاغو.

وكان ترامب أعلن مطلع أكتوبر إرسال المئات من عناصر الحرس الوطني إلى ثالث كبرى المدن الأمريكية قائلا إن انتشارهم ضروري لمحاربة الجريمة وحماية عناصر شرطة الهجرة والجمارك الفدرالية فيها.

لكن قاضية فدرالية علقت نشر القوات قائلة إنه "لا يوجد دليل موثوق على وجود خطر تمرد في ولاية إيلينوي" التي تعد شيكاغو كبرى مدنها.

وأيّدت محكمة استئناف فدرالية الخميس تعليق قرار ترامب نشر عناصر من الحرس الوطني في شيكاغو ومحيطها ورأت أنّ إدارة ترامب لم تتمكّن من أن تثبت أنّ الظروف الراهنة في شيكاغو تبرر نشر هؤلاء الجنود.

لكن في التقرير الذي قدمه للمحكمة العليا، قال جون ساور، المستشار القانوني للحكومة، إن العملاء الفدراليين في شيكاغو "مجبرون على العمل تحت التهديد المستمر بالعنف الغوغائي".

وأضاف أن أمر المحكمة بمنع نشر الحرس الوطني "يتعدى على سلطة الرئيس ويعرض الأفراد والممتلكات الفدرالية للخطر دون داع".

ومنذ أسابيع، يستهدف الرئيس الجمهوري مدينة شيكاغو معلنا أنه يريد نشر الحرس الوطني فيها كما فعل في لوس أنجلوس وواشنطن وممفيس.

وقد أوقفت المحاكم موقتا عملية نشر مماثلة في بورتلاند، وهي مدينة أخرى يسيطر عليها الديموقراطيون.