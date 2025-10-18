ترامب يخفف حكم نائب جمهوري سابق مدان بالفساد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة تخفيف عقوبة السجن الصادرة بحق النائب الجمهوري السابق جورج سانتوس الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة ارتكاب جرائم مالية، وأعلن أنه سيطلق سراحه.

وفي منشور على شبكته "تروث سوشل" الجمعة كتب الرئيس الأمريكي "كان جورج في الحبس الانفرادي لفترات طويلة (...) وتعرض لمعاملة سيئة للغاية".

وأضاف "على الأقل كان لدى سانتوس الشجاعة والإقناع والذكاء للتصويت دائما للجمهوريين. لذلك، وقّعت للتو قرار تخفيف الحكم وإطلاق سراح جورج سانتوس من السجن، فورا".

واتهم عضو الكونغرس السابق البالغ 37 عاما، باستخدام هويات ومعلومات مالية شخصية لمتبرعين لحملته الانتخابية بشكل غير قانوني لسرقة أموال، وأقرّ بالذنب وحكم عليه في أبريل الماضي. وبدأ تنفيذ الحكم في يوليو.

كذلك، كشفت صحيفة نيويورك تايمز سلسلة من الأكاذيب في سيرته الذاتية ورسائل حملته الانتخابية، بعد وقت قصير من انتخابه لمجلس النواب في عام 2022 ممثلا لولاية نيويورك.

وفي وقت لاحق، اتهمه تقرير للجنة الأخلاقيات في مجلس النواب بـ"تشويه سمعة المؤسسة بشكل خطير" من خلال تحويل أموال مانحين واستخدامها في عمليات شراء سلع فاخرة وفي الكازينوهات وعلى العلاجات التجميلية، والمدفوعات عبر الإنترنت.

وفي ديسمبر 2023، صوت المشرعون الجمهوريون والديموقراطيون على طرده من مجلس النواب.