مراهنات رقمية تُثير الريبة.. هل تم تسريب اسم الفائزة بنوبل للسلام؟

أعلنت مؤسسة نوبل النروجية أنها ستحقق في تسريب محتمل سبق منح جائزة نوبل للسلام الجمعة لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، وذلك بعد رصد مراهنات مشبوهة على الجائزة.

وقفزت احتمالات فوز ماتشادو بجائزة نوبل من 3,75% إلى نحو 73% ليل الخميس الجمعة على منصة المراهنات "بولي ماركت".

و"بولي ماركت" هي منصة أمريكية للتوقعات تعتمد على العملات المشفرة ويمكن لمستخدميها وضع رهانات على أحداث مستقبلية مختلفة من الانتخابات إلى الاسواق المالية والطقس والجوائز.

لكن اللافت أنه لم تكن قد وردت أي إشارة من خبير أو وسيلة إعلامية إلى أن ماتشادو هي من بين المرشحين الأوفر حظا للفوز بالجائزة التي جرى الإعلان عنها بعد ساعات قليلة في أوسلو.

ونقلت هيئة الإذاعة النروجية "ان آر كيه" عن خبير البيانات روبرت نايس قوله "لا ترى هذا عادة في سوق المراهنات. إنه أمر مريب جدا".

وقال يورغن واتنه فريدنس رئيس لجنة نوبل لوكالة الأنباء النروجية "لا أعتقد أنه حصل أي تسريب في تاريخ الجائزة بأكمله. لا أستطيع أن أتخيل أن هذا هو الحال".

ومع ذلك فإن مؤسسة نوبل ستجري تحقيقا لكشف ما إذا كان هناك أي تسريب، وفق ما أفاد مديرها كريستيان بيرغ هاربفيكن.

وصرح هاربفيكن لصحيفة أفتينبوستن أنه "من السابق لأوانه الجزم بوجود تسريب. لكننا سننظر في الأمر الآن".

ولم تستجب مؤسسة نوبل لطلب من وكالة فرانس برس للتعليق.

ولا يطلع على اسم الفائز بالجائزة الذي يختاره الأعضاء الخمسة في لجنة نوبل سوى عدد محدود من الأشخاص مسبقا.

وظهرت في الماضي أسماء غير متوقعة لمرشحين لجائزة نوبل في وسائل الإعلام النروجية، ما أثار تكهنات حول تسريبات محتملة، لكن لم يكن الحال على هذا النحو في السنوات الأخيرة.

وقالت ماتشادو بعد الإعلان عن فوزها بالجائزة "إنني ممتنة للغاية باسم شعب فنزويلا، لم نصل إلى هدفنا بعد"، في مكالمة فاجأها بها سكرتير لجنة نوبل كريستيان بيرغ هاربفيكن في وسط الليل.

وتابعت في مقطع مصور لتلقيها الخبر فيما كانت نائمة "إننا نعمل جاهدين للتوصل إلى ذلك، لكنني واثقة بأننا سننتصر".