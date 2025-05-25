«خليفة لنخيل التمر» تجدد التزامها بحماية واحات المغرب العربي

جددت جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التزامها العميق بحماية واحات نخيل التمر في المغرب العربي، مؤكدة ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة التحديات البيئية والإنسانية، التي تهدد هذه النظم البيئية الفريدة.

جاء ذلك خلال مشاركة الجائزة في المؤتمر الدولي للواحات ونخيل التمر، الذي انعقد بمدينة «ورزازات المغربية» يومي 22 و23 مايو الجاري.

وقال الأستاذ الدكتور عبدالوهاب زايد، الأمين العام للجائزة، إن الواحات لم تعد مجرد مشهد بيئي تقليدي، بل باتت اليوم قضية إنسانية وبيئية مشتركة تواجه تحديات متراكبة، تستدعي استجابة علمية واستراتيجية شاملة. وأكد أن التغير المناخي وتراجع الموارد المائية وهجرة السكان وتآكل المعارف التقليدية كلها تشكل تهديداً مباشراً لبقاء الواحات.

واستعرض الدكتور زايد، في كلمته، أبرز إنجازات الجائزة إقليمياً ودولياً، ومنها إعادة إحياء مبادرة الواحات المستدامة، التي أطلقتها المملكة المغربية، خلال مؤتمر المناخ (COP22)، وتحويلها إلى مبادرة دولية لحماية واحات النخيل، وتسليط الضوء على المبادرة في المحافل البيئية العالمية مثل مؤتمرات المناخ COP26 في غلاسكو COP27 في شرم الشيخ، وCOP28 في دبي.

إضافة إلى تنظيم الاجتماع الوزاري رفيع المستوى في أبوظبي في فبراير، بالتعاون مع وزارة الفلاحة المغربية، والذي تمخض عن إعلان إنشاء الهيئة الدولية للتنمية المستدامة للواحات.