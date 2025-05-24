إنقاذ 260 عاملاً علقوا داخل منجم للذهب في جنوب إفريقيا

تمكن عناصر إنقاذ من انتشال 260 عاملا كانوا عالقين لأكثر من 24 ساعة في منجم تحت الأرض في جنوب إفريقيا.

وأفادت شركة التعدين المشغلة للمنجم، في بيان، بأن العمال حوصروا تحت الأرض منذ أمس الأول الخميس، في منجم كلوف للذهب على بعد 60 كيلومترا غرب جوهانسبرغ بعد أن عطل حادث عربة تستخدم للنزول إلى المنجم، لافتة إلى أن المرحلة الأولى من عملية الإنقاذ نجحت في إخراج 79 شخصا، قبل إنقاذ الباقين بعد ست ساعات.

وأكدت أنه لم يكن هناك في أي وقت أي خطر لتعرض العمال لإصابات أثناء الحادث، مشيرة إلى اتخاذها قرارا بعدم استخدام العمال طرق هروب في حالات الطوارئ لأنها كانت ستتطلب منهم السير لمسافات أطول داخل المنجم.

وفي سياق متصل، ذكر الاتحاد الوطني لعمال المناجم في جنوب إفريقيا، في بيان، أن العمال ظلوا تحت الأرض لمدة 20 ساعة تقريبا، لافتا إلى أن قطاع التعدين في البلاد يوظف مئات الآلاف من الأشخاص لاستخراج البلاتين والذهب والماس والفحم وغيرها من المواد الخام.

ويقضي العشرات من عمال المناجم كل عام، على الرغم من أن الأعداد آخذة في الانخفاض مع تشديد معايير السلامة على مدى العقدين الماضيين، حيث أكدت مجموعة "مجلس المعادن في جنوب إفريقيا" مصرع 42 عامل مناجم في عام 2024، مقارنة بـ55 في العام السابق.