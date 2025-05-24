بكين تخفض استهلاك الفحم إلى أقل من 1%

قالت لجنة بلدية بكين للتنمية والإصلاح يوم أمس الجمعة، إن العاصمة الصينية خفّضت حصة استخدام الفحم في إجمالي استهلاكها للطاقة إلى أقل من 1%، ما يمثل علامة فارقة بارزة في التحول نحو الطاقة الخضراء.

وقال يانغ شيو لينغ، مدير اللجنة، إن استهلاك الفحم في المدينة انخفض من 21.8 مليون طن في عام 2012 إلى أقل من 600 ألف طن في عام 2024، ما قلص بشكل بارز من دوره في مزيج الطاقة إلى أقل من 1%.

وأشار إلى أن هذا التحول يُعزى إلى التبني القوي للطاقة المتجددة وسياسات استبدال الفحم.

وفي عام 2024، شكلت الكهرباء الخضراء 29.3% من إجمالي استهلاك الطاقة في بكين، حيث وفرت 40.7 مليار كيلوواط/ساعة من أصل 138.9 مليار كيلوواط/ساعة مستخدمة على مستوى المدينة.

وشكل الغاز الطبيعي ثلث إجمالي استهلاك بكين للطاقة خلال العام الماضي، حيث بلغ العرض 19.5 مليار متر مكعب، ما أسهم في تحقيق تحسينات كبيرة في جودة الهواء بالمدينة.

وانخفضت مستويات الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء "بي إم 2.5" السنوية بنسبة 65.9% من 89.5 ميكروغرام لكل متر مكعب في عام 2013 إلى 30.5 ميكروغرام لكل متر مكعب في عام 2024.