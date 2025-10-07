ارتفاع معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية بعد تسجيل "وول ستريت" مستويات قياسية جديدة

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الثلاثاء، خلال تعاملات هادئة بسبب العطلات، حيث واصل مؤشر بورصة اليابان الرئيسي صعوده إلى مستويات قياسية جديدة مدعوما بآمال في زيادة الإنفاق الحكومي وخفض الضرائب في ظل تولي أول امرأة رئاسة الوزراء في اليابان.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، فيما ارتفعت أسعار النفط. وأغلقت الأسواق في البر الرئيسي الصيني وكوريا الجنوبية بمناسبة العطلات.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، اختار الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان النائبة المحافظة ساناي تاكايتشي زعيمة له، والتي من المرجح أن تصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان، ما دفع مؤشر نيكي 225 إلى الارتفاع بنحو 5% أمس الاثنين.

وارتفع مؤشر نيكي 225 الياباني، اليوم الثلاثاء، بنسبة 8ر0% ليصل إلى 98ر48305 نقطة.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 3ر0% ليصل إلى 40ر8956 نقطة.

وارتفع مؤشر تايكس التايواني بنحو 2%، كما ارتفعت مؤشرات الأسواق الأخرى في جنوب شرق آسيا.

وفي بورصة "وول ستريت"، أنهت الأسهم تداولات أمس الاثنين على صعود، حيث واصلت وول ستريت تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعومة بالحماس تجاه الذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 4ر0% ليصل إلى 28ر6740 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0% ليصل إلى 97ر46694 نقطة، كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 7ر0% ليصل إلى 67ر22941 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 16ر4% مقارنة بـ 13ر4% في ختام تعاملات الجمعة الماضي.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الثلاثاء، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع 19 سنتا ليصل إلى 88ر61 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 20 سنتا ليصل إلى 67ر65 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 42ر150 ين ياباني من 60ر148 ين، فيما تراجع سعر اليورو ليصل إلى 1705ر1 دولار من 1714ر1 دولار.