روسيا تندد بضربة أمريكية قبالة فنزويلا وتحذّر من عواقب واسعة

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، ضربة أمريكية على سفينة، قيل إنها تحمل مخدرات قبالة سواحل فنزويلا.

وقتل 4 في الهجوم الذي وقع في الثالث من أكتوبر على السفينة، التي اتهمتها واشنطن بنقل "كميات كبيرة من المخدرات، بينما كانت متجهة إلى أمريكا لتسميم شعبنا".

وقال لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل، إن موسكو تندد بشدة بهذه الضربة.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "عبر الوزيران عن قلقهما البالغ من تصعيد واشنطن لأفعالها في البحر الكاريبي، وهو ما قد يكون له عواقب واسعة النطاق على المنطقة".