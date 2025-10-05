هيئة الأمن السيبراني بكوريا الجنوبية تواجه نقصاً في القوى العاملة

أفاد عضو في البرلمان الكوري الجنوبي اليوم الأحد، بأن هيئة الرقابة على الأمن السيبراني في بلاده تواجه نقصا في القوى العاملة وسط الارتفاع الهائل في عدد التهديدات السيبرانية التي أبلغت عنها الشركات المحلية.

ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية عن النائب كيم جانج-كيوم، من حزب قوة الشعب المعارض، قوله إن بيانات قدمتها وكالة الإنترنت والأمن الكورية، أظهرت أن الهيئة تلقت 1887 بلاغا عن خروقات أمنية من شركات كورية جنوبية في عام 2024، بزيادة قدرها 47% عن العام السابق.

وأظهرت البيانات أن عدد بلاغات الخروقات بلغ 1501 خلال الفترة من يناير إلى أغسطس من عام 2025 الجاري، وأن عدد موظفي الاستجابة بلغ 132 موظفا فقط، بزيادة تسعة فقط عن عام 2022، وذلك على الرغم من الزيادة الكبيرة في الهجمات السيبرانية التي أبلغت عنها الشركات.

ووفقا للبرلماني، فقد ارتفعت ميزانية كوريا الجنوبية المخصصة لأنظمة الاستجابة للقرصنة والفيروسات بنسبة 22% لتصل إلى 73.6 مليار وون (52.4 مليون دولار أمريكي) خلال الفترة نفسها.

وقال كيم إن ازدياد عدد المحققين في وكالة الإنترنت والأمن الكورية برقم فردي على مر السنين، يشير إلى أن البلاد تفتقر إلى الجاهزية ضد مثل هذه التهديدات.