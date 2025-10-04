من هي ساناي تاكايتشي.. «تاتشر اليابان الجديدة»

في تحول سياسي مثير وتاريخي، انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان اليوم ساناي تاكايتشي زعيمة جديدة له، ممهدةً الطريق لتصبح أول رئيسة وزراء في تاريخ البلاد، والسير على خطى مثلها الأعلى، رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت تاتشر. هذا الفوز يمثل انتقالاً حاداً نحو اليمين داخل الحزب، ويفتح فصلاً جديداً في السياسة اليابانية الداخلية والخارجية. فمن هي ساناي تاكايتشي«تاتشر اليابان الجديدة»..

معركة حامية الوطيس

هزمت النائبة المحافظة تاكايتشي (64 عاماً) منافسها الوسطي شينجيرو كويزومي في جولة إعادة مثيرة، ومن المتوقع أن يُصادق مجلس النواب الياباني على تعيينها رئيسةً للوزراء في تصويت حاسم منتصف أكتوبر. ستخلف تاكايتشي رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا، الذي تنحى وسط ضغوط بعد فقدان الحزب لأغلبيته في مجلسي البرلمان.

5 ملامح رئيسة ترسم مستقبل قيادة تاكايتشي:

1. صانعة التاريخ

ساناي تاكايتشي هي نائبة مخضرمة تمثل الدائرة الانتخابية الثانية في نارا، وأمضت أكثر من 30 عاماً في البرلمان. شغلت مناصب رئيسية، أبرزها وزيرة الأمن الاقتصادي (2022 ـ 2024)، ووزيرة الشؤون الداخلية لفترات عدة، وهي الأطول في تاريخ اليابان. تتويجها كزعيمة للحزب الحاكم يجعلها على بعد خطوة واحدة من كسر الحاجز الزجاجي وتولي أعلى منصب تنفيذي في البلاد، لتصبح أول رئيسة وزراء يابانية.

2. وريثة آبي ومعجبة بتاتشر

تاكايتشي تُعتبر حليفة مقربة جداً لرئيس الوزراء السابق الراحل شينزو آبي. فلسفتها السياسية هي انعكاس مباشر لنهجه، حيث تجمع بين القومية الشديدة والقيم الاجتماعية المحافظة والتوسع المالي. شعار حملتها الانتخابية «اليابان عادت!» يُلخص طموحها في استعادة النفوذ الياباني. وغالباً ما تستشهد بـ مارغريت تاتشر كمصدر إلهام، مما يوحي بأن اليابان قد تشهد فترة من الحكم القوي والحازم.

3. تحول يميني

يُرسخ فوز تاكايتشي تحول الحزب الليبرالي الديمقراطي نحو اليمين المحافظ، خاصة بعد فترة إيشيبا الأكثر اعتدالاً. تاكايتشي عضو بارز في جماعة الضغط القومية المتطرفة نيبون كايجي (Nippon Kaigi). تدعو صراحة إلى مراجعة المادة التاسعة من الدستور الياباني السلمي، التي تنبذ الحرب وتحدد دور القوات المسلحة. كما أنها تزور باستمرار ضريح ياسوكوني، الذي يثير حساسيات دولية لتخليده ذكرى قتلى الحرب اليابانيين، بمن فيهم مجرمو حرب مدانون، مما يضع سياستها الخارجية في موضع اختبار مبكر.

4. محافظة اجتماعياً و«عدوانية» مالياً

تتبنى تاكايتشي مواقف اجتماعية محافظة بقوة، فهي تعارض زواج المثليين وتغيير قانون السماح للأزواج بالاحتفاظ بألقاب منفصلة، معتبرة أن هذه التغييرات تقوض القيم العائلية التقليدية. كما تعارض الخلافة الإمبراطورية من جهة الأم.

أما اقتصادياً، فتدعم تاكايتشي الإنفاق الحكومي المرتفع والاقتراض السهل لإنعاش الاقتصاد الراكد، وهو ما يمثل استمراراً لسياسة «آبينوميكس» التوسعية. وانتقدت علانية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مؤكدة أن ذلك يهدد النمو، ما يشير إلى ضغط محتمل على البنك المركزي.

5. تحديات داخلية وخارجية تنتظر الليدي الحديدية

ترث تاكايتشي حزباً حاكماً مُضعفاً فقد أغلبيته في مجلسي البرلمان، مما يجعل مهمة إقرار التشريعات الرئيسية صعبة. وقد وصفت نفسها بـ«محافظة معتدلة» في محاولة لتوسيع قاعدتها وائتلافها الحاكم.

على الصعيد الدبلوماسي، يُتوقع أن تعمل تاكايتشي على تعزيز العلاقات الأمنية لليابان، خاصة مع تايوان، وسط إدارة معقدة للعلاقات مع الصين. وفي خطوة سريعة، من المقرر أن تعقد طوكيو وواشنطن اجتماعاً بينها وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت لاحق من هذا الشهر، وهو ما يؤكد على أهمية العلاقة الأمنية بين البلدين في ظل قيادتها الجديدة.