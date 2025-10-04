"القبة الذهبية" والولاية 51..ملفات شائكة على طاولة كارني وترامب الثلاثاء المقبل

يقوم رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بزيارة للولايات المتحدة يلتقي خلالها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال مكتب كارني في بيان إنه سيسافر إلى واشنطن يوم الاثنين وسيلتقي مع ترامب في المكتب البيضاوي يوم الثلاثاء المقبل.

وتأتي زيارة كارني قبل مراجعة لاتفاقية التجارة الحرة، وفي الوقت الذي يتحدث فيه الرئيس الأمريكي مجددا عن ضم كندا للولايات المتحدة لتصبح الولاية الحادية والخمسين، وبينما تطلب كندا أن يتم ضمها في البرنامج المستقبلي للدفاع الصاروخي "القبة الذهبية".

وقد فاز كارني في الانتخابات الكندية في وقت سابق من العام الجاري في ظل تهديدات ترامب بضم كندا والحرب التجارية، لكنه حاول تحسين العلاقات قبيل مراجعة اتفاقية التجارة الحرة في العام المقبل.