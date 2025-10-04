الأمم المتحدة ترحب بقبول حماس اقتراح الرئيس الأمريكي بشأن غزة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالبيان الصادر عن حماس، الذي أعلنت فيه استعدادها للإفراج عن الرهائن والانخراط في عملية السلام بناءً على الاقتراح الأخير للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

جاء ذلك في بيان نسب للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عبر خلاله عن شعوره بالتفاؤل حياله، وحث جميع الأطراف على اغتنام الفرصة لإنهاء الصراع المأساوي في غزة.

كما شكر الأمين العام كلا من قطر ومصر، على جهودهما القيّمة في الوساطة، وكرر دعوته المستمرة لوقف إطلاق نار فوري ودائم في غزة، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية دون قيود.

وأعلن بأن الأمم المتحدة ستدعم جميع الجهود المبذولة لتحقيق هذه الأهداف لمنع المزيد من المعاناة.