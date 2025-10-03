إندونيسيا.. جهود الإنقاذ تتحول إلى انتشال الجثث في أعقاب انهيار مدرسة





وسّع عمال الإنقاذ في إندونيسيا اليوم الجمعة جهودهم لانتشال الضحايا من أنقاض مدرسة داخلية انهارت في وقت سابق من هذا الأسبوع، مع استمرار فقدان العشرات.

وانهارت مدرسة القزيني الإسلامية الداخلية المكونة من أربعة طوابق في مقاطعة جاوة الشرقية يوم الاثنين خلال عملية صب خرسانة، مما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب، وكثير منهم من المراهقين.

وحتى يوم الجمعة، تم سحب 108 أشخاص من تحت الأنقاض، وفقا لوكالة إدارة الكوارث الوطنية. ولا يزال ثلاثون منهم في المستشفى، وخرج 73، وتم تأكيد وفاة خمسة أشخاص على الأقل.

وقالت السلطات إن 58 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين، مما يثير المخاوف من ارتفاع حصيلة القتلى.

وخلص المسؤولون يوم الخميس إلى أنه لم يعد بالإمكان اكتشاف أي علامات للحياة، وتم إحضار حفارات ثقيلة لإزالة الأنقاض.

وفي مستشفى بهايانجكارا للشرطة في سورابايا القريبة، تم نشر أكثر من 150 طبيبا وأخصائيا لتحديد هوية الضحايا لجمع عينات الحمض النووي ومطابقة الرفات مع الأقارب، حسبما أفادت قناة مترو تي في.

وتعد الكارثة من بين أكثر انهيارات المباني المدرسية دموية في إندونيسيا في السنوات الأخيرة، مما يسلط الضوء على المخاوف بشأن معايير البناء في البلاد.