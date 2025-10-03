فنزويلا تتهم أمريكا بتحليق 5 طائرات مقاتلة قرب سواحلها

اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بإرسال خمس طائرات مقاتلة حلقت في منطقة البحر الكاريبي قرب سواحلها، ووصفت الخطوة بأنها استفزاز.

وأدان وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز هذا الإجراء ووصفه بأنه "مضايقة وتهديد عسكري" للشعب الفنزويلي، في خطاب أذيع عبر التلفزيون الحكومي (في تي في) يوم الخميس.

وهاجمت الولايات المتحدة عدة قوارب يشتبه في أنها تهرب المخدرات من فنزويلا في منطقة البحر الكاريبي خلال الأسابيع الأخيرة، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل.

لا تزال التوترات بين البلدين مرتفعة. فقد اتهمت واشنطن كاراكاس بالتورط في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهي اتهامات يرفضها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.