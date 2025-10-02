قادة أوروبيون يجتمعون في كوبنهاجن لمناقشة الحرب في أوكرانيا

دعي نحو 50 قائدا أوروبيا إلى اجتماع في كوبنهاجن اليوم الخميس يركز على الحرب في أوكرانيا والأمن الأوروبي.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة السابعة للمجتمع السياسي الأوروبي، التي تأتي عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم الأربعاء في كوبنهاجن أيضا.

تشمل القضايا التي سيناقشها القادة كيفية تعزيز أوكرانيا ووضع الأمن في أوروبا وسبل جعل القارة أكثر أمانا. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات المتعلقة بالأمن الأوروبي أيضا إلى الأمن الاقتصادي ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

ويضم الضيوف الـ47 المدعوون جميع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة دول خارج التكتل مثل المملكة المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا وسويسرا وجورجيا. أما روسيا وبيلاروس فلم تدعيا إلى هذه الاجتماعات.

كما دعي رؤساء منظمات مهمة لأوروبا، مثل الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.