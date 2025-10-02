Al Bayan
مبوبمباشرepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
العالم

قادة أوروبيون يجتمعون في كوبنهاجن لمناقشة الحرب في أوكرانيا

undefined's profile picture

وكالات

دعي نحو 50 قائدا أوروبيا إلى اجتماع في كوبنهاجن اليوم الخميس يركز على الحرب في أوكرانيا والأمن الأوروبي.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في القمة السابعة للمجتمع السياسي الأوروبي، التي تأتي عقب اجتماع قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 يوم الأربعاء في كوبنهاجن أيضا.

تشمل القضايا التي سيناقشها القادة كيفية تعزيز أوكرانيا ووضع الأمن في أوروبا وسبل جعل القارة أكثر أمانا. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات المتعلقة بالأمن الأوروبي أيضا إلى الأمن الاقتصادي ومكافحة تهريب المخدرات والهجرة.

ويضم الضيوف الـ47 المدعوون جميع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى قادة دول خارج التكتل مثل المملكة المتحدة ومولدوفا وأوكرانيا وسويسرا وجورجيا. أما روسيا وبيلاروس فلم تدعيا إلى هذه الاجتماعات.

كما دعي رؤساء منظمات مهمة لأوروبا، مثل الأمين العام لحلف الناتو مارك روته.