ترامب يدافع عن «هفوات بايدن» ويكشف عن «الشريرة الغامضة» في البيت الأبيض



أصدر الرئيس دونالد ترامب دفاعاً مذهلاً عن جو بايدن، مدعياً أن شبكة غامضة من المستشارين «الشريرة الغامضة» استغلت تدهوره المعرفي في البيت الأبيض وأحدثت فوضى في البلاد.



نهج صارم

لقد خاض ترامب حملته الانتخابية بنهج صارم بشأن الحدود، وتعهد بالشروع في أكبر خطة ترحيل جماعي شهدتها الولايات المتحدة على الإطلاق، وانتقد الديمقراطيين لفتحهم البوابات خلال فترة وجودهم في السلطة. واستهدف بايدن باستمرار بسبب افتقاره إلى العمل أثناء وجوده في المكتب البيضاوي.



لطف «ترامبي» مع بايدن

والآن، بعد أيام قليلة من كشف بايدن عن تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا في مرحلة متأخرة، وفي ظل التدقيق المتزايد حول قدرته الإدراكية، منح ترامب القائد الأعلى السابق بعض اللطف غير المتوقع.

وقال في منشور على موقع Truth Social بعد ظهر يوم الثلاثاء: «إن جو بايدن الذي يعرفه الجميع لن يسمح أبداً لتجار المخدرات وأعضاء العصابات والمختلين عقلياً بالدخول إلى بلدنا دون رادع أو فحص على الإطلاق». كل ما على أي شخص فعله هو البحث عن سجله.

«لم يكن جو بايدن مؤيداً للحدود المفتوحة، ولم يتحدث أبداً عن الحدود المفتوحة، حيث يمكن للمجرمين من جميع الأنواع والأشكال والأحجام التدفق إلى بلدنا متى شاءوا».

وأكد ترامب أن «فتح الحدود وتدمير بلدنا تقريباً لم يكن من أفكار بايدن».



سرقة الرئاسة

وبدلاً من ذلك، ألقى اللوم على «الأشخاص الذين عرفوا أنه يعاني من إعاقة إدراكية، والذين استولوا على جهاز Autopen».

لقد سرقوا رئاسة الولايات المتحدة، ووضعونا في خطر كبير. هذه خيانة عظمى! فعلوا ذلك لتدمير بلدنا.

وقال ترامب إن القرارات التي اتخذها أعضاء إدارة بايدن - ولكن ليس بايدن نفسه - «كلفتنا مئات المليارات من الدولارات لإخراج المجرمين من بلدنا، والمرور بالعملية التي نمر بها الآن».

والآن يطالب بفرض عقوبة «شديدة للغاية» على أي شخص يثبت تورطه في هذه الجريمة.

«يجب أن يحدث شيء خطير للغاية لهؤلاء الأشرار الخونة الذين أرادوا تدمير بلدنا، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك، لأنني جئت معهم».



استخدام القلم الآلي

أكد رئيس لجنة الإصلاح الحكومي جيمس كومر في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه حاول استدعاء ثلاثة مساعدين رئيسيين للبيت الأبيض خلال إدارة بايدن - آني توماسيني، وأنتوني بيرنال، وأشلي ويليامز - بشأن استخدام القلم الآلي.



مخالفات جسيمة

وقال إن «البيت الأبيض في عهد بايدن عرقل تحقيق اللجنة ورفض إتاحة المساعدين للإدلاء بشهاداتهم أو إجراء مقابلات معهم».

ولم يذكر ترامب على وجه التحديد أي مساعدين يتهمهم بارتكاب مخالفات.

توصل تحقيق أجراه مشروع الرقابة المحافظ الشهر الماضي إلى أن بايدن استخدم بشكل متكرر خاصية البصمة التلقائية لوثائق مهمة.

وقالت المنظمة في منشور على موقع X تشارك فيه نتائجها: «من يسيطر على نظام التشغيل الآلي يسيطر على الرئاسة».



دفاع ترامب

في حين أن دفاع ترامب عن بايدن خارج عن شخصيته إلى حد كبير، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يمتدح فيها سلفه علناً.

في عام 2020، قال ترامب للصحفيين إنه كان يعتبر بايدن دائماً «رجلاً لطيفاً للغاية»، وفي عام 2024، بعد نجاته من محاولة اغتيال، كشف ترامب أن بايدن اتصل به للاطمئنان عليه، قائلاً: «لم يكن بإمكانه أن يكون أكثر لطفاً».



الأول من إدارة ترامب

في اليوم الأول من إدارة ترامب الثانية، أعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية بينما شرع في تنفيذ التدابير الرامية إلى إبعاد المهاجرين.

وطوال الحملة الانتخابية، وخاصة قبل انسحاب بايدن من السباق، كان ترامب يشير إلى الأزمة باعتبارها «غزو بايدن».

في يونيو 2024، قال: «أريد أن أعيد المهاجرين غير الشرعيين التابعين لجو بايدن إلى أوطانهم حيث ينتمون».

عليهم العودة إلى ديارهم، لأن جو بايدن، بكل بساطة، يريد غزواً. أريد ترحيلهم. أريد ترحيلهم.



انتقاد برامج الهجرة

وانتقد ترامب برنامجين للهجرة أنشأتهما إدارة بايدن لتشجيع المهاجرين على عدم القدوم مباشرة إلى الحدود الجنوبية لطلب اللجوء وجعل المنطقة أقل فوضوية.

وفي أحد البرامج، تمكن المهاجرون من أقصى الجنوب حتى الحدود المكسيكية مع غواتيمالا من استخدام تطبيق للهواتف الذكية يسمى CBP One لتحديد موعد للحضور إلى معبر حدودي رسمي في الولايات المتحدة لطلب اللجوء.



كوبا وهايتي ونيكاراغوا

وبشكل منفصل، أطلقت الإدارة في عام 2023 برنامجاً يسمح لـ30 ألف شخص كل شهر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بالقدوم إلى الولايات المتحدة إذا كان لديهم راعٍ مالي، واجتازوا فحص الخلفية وشراء تذكرة طائرة للسفر إلى مطار أمريكي بدلاً من الذهاب إلى الحدود الجنوبية.



إلغاء سياسات عهد بايدن

وقال ترامب إن إلغاء سياسات عهد بايدن من شأنه أن يخلص أمريكا من أكثر من مليون مهاجر.

وتأتي تعليقاته الأخيرة التي تهدف إلى تحويل اللوم بعيداً عن بايدن وإلقائه على مستشاريه وسط تدقيق متزايد بشأن استخدام القلم الآلي خلال الإدارة الأخيرة.

في حين استخدم الرؤساء، بما في ذلك ترامب، أقلاماً آلية لعقود من الزمن، أثار كبار أعضاء الإدارة الحالية تساؤلات حول مدى وعي بايدن بما كان يوقع عليه، نظراً لتدهوره المعرفي الواضح خلال فترة ولايته.

سنبدأ التحقيق في هذا الأمر برمته مع من وقّع هذا التشريع. من وقّع التشريع الذي يفتح حدودنا؟ تساءل ترامب في وقت سابق من يوم الثلاثاء.

الآن اكتشفت أنه ليس هو، بل هو من فتحه تلقائياً.



ويأتي ذلك أيضاً بعد وقت قصير من تشخيص إصابة بايدن بسرطان البروستاتا، والذي أدى إلى هدنة قصيرة بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث اجتمع الساسة من مختلف التوجهات لتمني الشفاء العاجل للرجل البالغ من العمر 82 عاماً.



كان ترامب من أوائل المتعاطفين، وأصدر بياناً جاء فيه: «أنا وميلانيا نشعر بالحزن لسماع نبأ التشخيص الطبي الأخير لجو بايدن. نتقدم بأحرّ وأطيب تمنياتنا لجيل وعائلتها، ونتمنى لجو الشفاء العاجل والناجح».

لكن الهدنة انتهت على ما يبدو بعد أن تساءل أنصار حركة «جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى» وترامب نفسه عن المدة التي ظلت فيها الدائرة الداخلية لبايدن تتجاهل التشخيص.